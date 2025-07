Al Comune di Ponte dell'Olio tre capannoni dell'ex Tevi

Comune di Pontedellolio si è aggiudicato tre capannoni dell’ex Tevi, la storica viteria che per decenni è stata un volano per l’economia del paese e delle famiglie dei lavoratori che vi sono stati impiegati, dismessa dal 2008 quando è avvenuto il fallimento, oggi di più proprietari. «Un pezzo della storia del paese che torna alla comunità - commenta il sindaco di Pontedellolio, Alessandro Chiesa - e che potrà essere riqualificato e avere nuova vita proprio a favore della collettività». Il Comune ha partecipato all’asta bandita dal tribunale di Ancona per uno dei lotti che riguardano l’ex Tevi (il complesso industriale è adiacente alla strada statale 654 di Valnure lungo il paese) con un’offerta di 55mila euro. Unico offerente, il Comune si è aggiudicato tre capannoni oltre ad un locale al tempo adibito a spogliatoi con mensa e tutto lo spazio aperto che collega gli stessi capannoni. «La procedura si concluderà nei prossimi mesi con il nullaosta dell’Agenzia del demanio e con la firma del rogito notarile - informa Chiesa -. Sarà così ufficiale il ritorno di questo fondamentale patrimonio storico di Pontedellolio ai cittadini.