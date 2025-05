Allegro con Brio: il Duo Rogliano/Alpi in concerto con le Sonate di Mozart

Prosegue con un appuntamento di grande rilievo la rassegna “Allegro con Brio” del Conservatorio Nicolini. Domenica 1 giugno alle ore 17.00, nella suggestiva cornice della Sala dei Teatini, il pubblico potrà immergersi nell’universo cameristico di Wolfgang Amadeus Mozart, grazie all’esecuzione di alcune delle sue più celebri Sonate per violino e pianoforte, affidate alla sensibilità interpretativa del violinista Marco Rogliano e del pianista Marco Alpi, entrambi docenti del Conservatorio.

Il programma prevede un percorso attraverso quattro sonate scritte in momenti diversi ma unite da una scrittura che mette in dialogo paritario i due strumenti: dalla vivace Sonata in Do maggiore K.296, parte delle cosiddette “Sonate di Mannheim”, alla brillante Sonata in La maggiore K.305, con il suo caratteristico movimento di variazioni; dalla lirica e strutturalmente equilibrata Sonata in Mi bemolle maggiore K.481, esempio della piena maturità compositiva di Mozart, fino alla ricca e articolata Sonata in Si bemolle maggiore K.378, composta a Salisburgo e poi pubblicata a Vienna con grande successo.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.