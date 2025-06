Allegro con Brio: le prime sinfonie di Haydn, Mozart e Beethoven

Domenica 15 giugno alle ore 17.00, la Sala dei Teatini ospiterà il concerto “Opus 1”, appuntamento inserito nella rassegna Allegro con brio 2025, promossa dal Conservatorio Nicolini e dalla Fondazione Teatri di Piacenza. In programma, le prime sinfonie composte da Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven: tre opere giovanili che offrono uno sguardo sulle origini di tre tra i massimi protagonisti della musica occidentale.

Sul podio, il direttore Massimiliano Caldi, musicista dal profilo internazionale, guiderà l’”Orchestra Sinfonica Antonino Votto del Conservatorio di Piacenza Città Verdiana”. Intitolata al celebre direttore d’orchestra nato a Piacenza nel 1896, l’orchestra è composta da circa 40 elementi, tra studenti, docenti ed ex allievi dell’istituzione. Il progetto nasce come laboratorio sinfonico stabile, con l’obiettivo di offrire ai giovani musicisti un’esperienza concreta di lavoro orchestrale e di crescita condivisa.

Il programma si concentra su tre pagine fondamentali per comprendere l’evoluzione del linguaggio sinfonico:la Sinfonia n. 1 in Re maggiore di Haydn, composta attorno al 1759, con la quale il musicista austriaco avvia il percorso della sinfonia classica; la Sinfonia n. 1 in Mi bemolle maggiore K.16 di Mozart, scritta a soli otto anni durante un soggiorno londinese e la Sinfonia n. 1 in Do maggiore op. 21 di Beethoven, eseguita per la prima volta nel 1800, che segna il passaggio verso una nuova idea di forma e intensità espressiva.

Con questo appuntamento, il Conservatorio prosegue la propria attività di apertura verso la città, mettendo al centro la formazione delle nuove generazioni di musicisti e il valore della produzione artistica condivisa. Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento posti.