“Amici per un sorriso”: alla Besurica iniziativa di sport, musica e solidarietà

Sport, musica e solidarietà: sono gli ingredienti di “Amici per un sorriso”, l’iniziativa benefica in programma sabato 14 giugno al campo sportivo della Besurica, in via Placentia. L’evento, pensato da tre amici – Roberto Riccò, Silvia Testa e Nando Ballordi – nasce con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto a chi è in difficoltà, a partire dal territorio. Il progetto è promosso con il sostegno della parrocchia di San Giuseppe e la guida di don Federico Tagliaferri. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione La Ricerca, in particolare al progetto rivolto ai bambini accolti nella comunità Luna Stellata, rivolta alle madri che hanno problemi di tossicodipendenza per permettere loro di compiere il percorso di liberazione dalla droga senza per questo doversi separare dai figli.

La serata si aprirà alle 18 con una partita di calcio under 14, che vedrà in campo squadre maschili e femminili. Al termine della gara, le squadre saranno premiate. Poi spazio alla cucina: spiedini, birra e piatti speciali preparati dalla Macelleria Callegari di Piacenza. La festa proseguirà con musica dal vivo, una lotteria con premi offerti dagli sponsor e la vendita di magliette realizzate per l’occasione.

Intanto, già a partire da questo fine settimana - sabato 7 giugno, dalle 9 alle 13 - gli organizzatori saranno presenti con un banchetto in piazza alla Besurica, durante il mercato settimanale, per promuovere l’iniziativa e invitare i cittadini a partecipare.