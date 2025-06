Amici per un sorriso”, alla Besurica raccolti 5.200 euro per Luna Stellata

Buona la prima per l’iniziativa “Amici per un sorriso”, l’evento benefico organizzato nel campo sportivo della Besurica, che ha visto un’ottima risposta da parte della cittadinanza. L’evento, che si è svolto nei giorni scorsi, ha permesso di raccogliere 5.200 euro, interamente devoluti alla Fondazione La Ricerca a sostegno della comunità per minori Luna Stellata, impegnata in progetti educativi e di accoglienza.

La serata si è aperta all’insegna dello sport, con una partita di calcio dedicata ai più giovani. La premiazione, sostenuta dal gruppo “Randagi su di giri”, ha visto la consegna di medaglie commemorative a tutti i partecipanti e un premio speciale – una sedia da gaming – assegnato al miglior giocatore della giornata.

A seguire, spazio alla convivialità e al divertimento: il dj set di Paolo Alba ha animato la serata, mentre la grigliata offerta dalla macelleria Callegari ha soddisfatto il palato dei presenti.

Il momento più atteso è arrivato con l’estrazione della lotteria benefica e la consegna ufficiale dell’assegno da 5.200 euro alla Fondazione, alla presenza degli organizzatori e di rappresentanti della comunità Luna Stellata. Soddisfatti gli organizzatori, che hanno ringraziato tutti i volontari, gli sponsor e i partecipanti.