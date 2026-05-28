«Ancora degrado, in piazzale Roma situazione insostenibile»

La zona di piazzale Roma e via Capra continua a suscitare più di un malumore fra i residenti. Sono proprio loro a segnalare - attraverso la capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale Sara Soresi - la situazione di quotidiano degrado in cui l’area si trova. Fra sporcizia, immondizia abbandonata e accatastata davanti alle vetrine dei negozi più o meno sfitti, persone che dormono in strada, per gli abitanti la situazione si fa sempre più insostenibile, giorno dopo giorno.

«Qualche anno fa qualcuno provocatoriamente diceva che “se importi il Terzo Mondo, diventi Terzo Mondo”. Oggi, purtroppo, basta passare dalla rotonda della Lupa per capire che quella frase non era così lontana dalla realtà - sottolinea Soresi - mentre il noto bar della zona (in via Capra, ndr) continua ad attirare soggetti problematici, anche la vicina macelleria islamica contribuisce ad aggravare un contesto già profondamente compromesso, con spazi e vetrine lasciati in condizioni inaccettabili. Il tutto mentre chi governa questa città non sta facendo evidentemente nulla per porre argini concreti a una situazione ormai fuori controllo e indecorosa».