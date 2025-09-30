Arriva l'influenza e non farà sconti: «Colpirà un po' tutti, attenti ai piccoli»

Un fatto è certo, l’influenza quest’anno non farà sconti, colpirà un po’ tutti. Dai bambini ai nonni, giovani e adulti inclusi naturalmente. Colpa dei tanti diversi ceppi del Gruppo A e del Gruppo B pronti a calare fra la popolazione. E’ il caso di puntare oltretutto sui più piccoli - avverte Alessandra Rampini, direttrice dell’Igiene Pubblica dell’Ausl- per proteggerli e per evitare che non fungano da “untori” nei confronti della popolazione adulta e anziana. Intanto è attiva la sorveglianza sull’influenza e la circolazione del Covid.

Ma l’autunno dei vaccini parte già giovedì 2 ottobre con l’Open Day vaccinale a Piazzale Milano dalle 14 alle 17 (terzo piano Blocco C), è destinato ai nati dal 1952 al 1959 che la Regione ha già avvisato per lettera lo scorso anno perché si proteggano contro herpes Zoster, pneumococco, difterite, tetano e pertosse per i quali non occorre alcuna ricetta.