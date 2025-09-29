Festa dei nonni e prevenzione, Open day vaccinale gratuito

In occasione fella desta dei nonni, in calendario il 2 ottobre, il dipartimento di Igiene e sanità pubblica dell’Ausl di Piacenza promuove un Open day vaccinale gratuito rivolto a tutti i cittadini nati tra il 1952 e il 1959.

L’iniziativa si terrà giovedì 2 ottobre, dalle 14 alle 17, negli ambulatori al terzo piano, blocco C di piazzale Milano 2. Saranno disponibili vaccinazioni contro Herpes Zoster, Pneumococco e Difterite-Tetano-Pertosse. L’accesso è libero e non è necessaria alcuna ricetta o prenotazione, proprio per agevolare la partecipazione e favorire la massima adesione.

«La prevenzione è il regalo più prezioso che possiamo fare a noi stessi e alle persone che amiamo - recita il comunicato dell'azienda sanitari -. Proteggersi dalle malattie significa infatti garantire non solo più salute, ma anche più tempo e più serenità da condividere con le generazioni future».

Per chi è nato nel 1960, le stesse vaccinazioni sono gratuite e disponibili attraverso il proprio medico di famiglia, che resta un punto di riferimento fondamentale nel percorso di prevenzione.

«Con questa iniziativa, la Festa dei nonni diventa così non solo un momento di riconoscenza e di festa, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza della tutela della salute, trasformando un giorno speciale in un investimento concreto di benessere e futuro».