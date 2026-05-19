Assistere al meglio un paziente oncologico, «Ecco il vademecum per tutti i caregiver»

Un vademecum con tutte le informazioni pratiche per assistere al meglio i pazienti oncologici. I professionisti di Amop, in collaborazione con Fondazione Amop, Direzione Sanitaria e Primaria di Oncologia dell'ospedale Nigrar di Verona, Direzione Primaria di Oncologia Asl Città di Torino e Rete Oncologica Pazienti Italia hanno realizzato “Il manuale del caregiver”. Lo hanno presentato nel Salone d'onore di Palazzo Rota Pisaroni il dottor Luigi Cavanna e Romina Piergiorgi, Claudia Gregori e Maria Teresa Cordani in rappresentanza di Amop. «L'idea è nata dal fatto che il malato di tumore deve affrontare tanti problemi – ha spiegato Cavanna – chi si trova ad assistere una persona che ha queste problematiche ha certamente bisogno di strumenti, ed è per questo che fin dal 2017 abbiamo cominciato a collaborare con i colleghi di Verona e Torino per dare aiuto ai famigliari che devono assistere i vari pazienti». Gli aspetti pratici illustrati vanno dalla gestione del paziente con diverse patologie alla terapia da somministrare a domicilio, con un focus anche sui sintomi che può presentare il paziente e gli eventuali effetti collaterali delle terapie antitumorali. Il manuale è gratuitamente disponibile per tutti i caregiver che si possono rivolgere ad Amop: si calcola che siano circa 8 milioni in Italia e anche il territorio piacentino è in linea con queste stime: «Sono diverse migliaia anche nella nostra provincia, teniamo conto di quante malattie oncologiche dobbiamo occuparci ogni anno, tute queste persone assistono un famigliare o un paziente che hanno bisogno di cure».