“Atmosfera di Casa”, al Vittorio Emanuele torna il Natale

Dopo il lungo stop iniziato nel 2020, al Vittorio Emanuele è tornata l’atmosfera autentica del Natale. Giovedì pomeriggio è stato inaugurato il mercatino “Atmosfera di Casa”, promosso dal servizio animazione della casa residenza per anziani di Asp Città di Piacenza. Un appuntamento che unisce creatività e solidarietà, frutto del lavoro condiviso tra operatori, ospiti e utenti del centro socio-occupazionale. I manufatti in vendita, tutti realizzati nei laboratori interni, compongono la linea “Via Campagna 157”, con decorazioni e confezioni artigianali di panettoni e pandori. L’inaugurazione è stata accompagnata dal coro del Vittorio Emanuele diretto da Golden Din Din. Il mercatino resterà aperto ogni giorno fino al 24 dicembre e il ricavato servirà a creare un giardino terapeutico per persone con demenza e disabilità. Presenti all’apertura amministratori e rappresentanti del Comune.

Il mercatino è ora aperto ogni giorno, festivi compresi, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, fino al 24 dicembre. L’iniziativa apre il ricco calendario di eventi natalizi di Asp e il ricavato sarà destinato alla realizzazione di un giardino terapeutico all’interno della struttura, uno spazio pensato per migliorare la qualità della vita delle persone affette da demenza e disabilità.