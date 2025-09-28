Autodifesa donne, 125 al corso gratuiti de “I Draghi"

Un numero di partecipanti mai registrato prima, che purtroppo però testimonia come ci sia ancora troppa paura e insicurezza nelle donne quando si trovano per strada o da sole in città. Sono ben 125 le piacentine che hanno preso parte alla sedicesima edizione del corso di autodifesa personale femminile gratuito organizzato dall’associazione “I Draghi”, con il patrocinio del Comune di Piacenza e in collaborazione con il Centro Antiviolenza "La città delle donne".

Ieri si è tenuta la prima delle tre lezioni in programma alla palestra Lomazzo di via Giordani 14, con i maestri dell'associazione guidati dal presidente Stefano Draghi, che hanno innanzitutto dispensato consigli alle partecipanti e in seguito insegnato alcune semplici tecniche di autodifesa per potersi sentire più sicure in caso di eventuali aggressioni. Le prossime due lezioni del corso di autodifesa femminile sono in programma il 4 e l'11 ottobre dalle ore 14.30 alle 16: all'appuntamento di sabato prossimo, oltre all'assessore allo sport Mario Dadati, sarà presente anche una rappresentante del Centro Antiviolenza "La città delle donne" che parlerà alle partecipanti. Per informazioni si può contattare il numero 3286148432, scrivere una mail all’indirizzo [email protected] o recarsi direttamente alla palestra Lomazzo.