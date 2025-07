Ballerine, Vespe e trampolieri: successo per la Notte Rosa

Il brutto tempo ha "graziato" la Notte Rose che a Castelsangiovanni ha fatto il tutto esaurito. Tra ballerine e trampolieri vestiti di luci a led, musica, esposizioni di bellissime e sempre ammiratissime Vespa, fino ad un “uomo pianta”, quest’anno la notte più pazza e colorata dell’estate ha regalato un pieno di emozioni. A guadagnarci sono state famiglie, bambini, giovani e meno giovani che per una sera hanno potuto godere di un centro storico trasformato in un'isola pedonale a misura davvero di tutti. Per l'occasione i negozi hanno tenuto le serrande alzata. Bar ed esercizi pubblici hanno offerto musica e intrattenimento, street food. Il tutto con un unico filo denominatore: occupare gli spazi del centro città e viverli nel segno del relax e del divertimento.