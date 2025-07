Bimbo di due anni si chiude in camera, liberato dall'Arma

Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di martedì 30 luglio in città, dove un bambino di due anni è rimasto accidentalmente chiuso all’interno di una stanza di un bed and breakfast utilizzato come alloggio di emergenza dai servizi sociali del Comune di Piacenza.

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, grazie una inquilina 43enne dello stabile, di origini nigeriane, che in preda al panico ha chiesto aiuto dopo che il piccolo, figlio della sua coinquilina di 32 anni, si era chiuso a chiave nella stanza girando da solo il nottolino della serratura. Le urla sono state sentite dall’inquilina residente al piano di sotto, che resasi conto che c’era qualcosa che non andava, ha prontamente allertato i soccorsi.

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto un equipe del 118 con automedica, i vigili del fuoco per forzare la porta e una “gazzella” del Radiomobile dei Carabinieri di Piacenza.

Grazie al pronto intervento dei soccorritori, il bambino è stato liberato sano e salvo. I sanitari hanno verificato che non fosse necessario il trasporto in ospedale: il piccolo, spaventato ma in buone condizioni, è stato riaffidato poco dopo alla madre, avvisata e rientrata a casa poco tempo dopo.

La struttura in cui si è verificato l’incidente è affittata temporaneamente dal Comune per offrire un tetto sicuro a donne e famiglie in situazioni di emergenza sociale, per questo è stata informata in tempo reale la referente comunale. La madre, assente per alcune commissioni, aveva lasciato temporaneamente il figlio alla coinquilina, madre di quattro figli, senza sapere che il bambino sarebbe riuscito ad azionare la serratura dall’interno.