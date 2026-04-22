Borgonovo, solidarietà per l'hospice: nuovo bagno attrezzato per disabili
E' stato ristrutturato grazie alle donazioni di una cordata di associazioni
Mariangela Milani
|3 ore fa
Un bagno attrezzato, per persone disabili. È questo il regalo che, grazie ad una cordata solidale, è stato possibile inaugurare in occasione del recente Open Day dell’Hospice di Borgonovo. Il bagno, che migliora ulteriormente l’accessibilità alla struttura di via Pianello (all’interno dell’ex Andreoli oggi Asp Azalea) è stato ristrutturato grazie alle donazioni di una cordata di associazioni tra cui Pro loco di Pianello, che ha raccolto fondi con la festa del Gigi, Pro loco di Piozzano e Associazione Ritrovare i Valori. A loro si sono aggiunti anche un privato, Fernando Cassi, e il ricavato della marcia a suo tempo organizzata ad Alta Val Tidone in memoria delle sorelle Scarabelli. «Un risultato concreto – dicono gli organizzatori dell’Open day - che testimonia la vicinanza e il sostegno del territorio nei confronti dell’hospice di Borgonovo e delle sue attività».
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