Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Borgonovo, solidarietà per l'hospice: nuovo bagno attrezzato per disabili

E' stato ristrutturato grazie alle donazioni di una cordata di associazioni

Mariangela Milani
|3 ore fa
Borgonovo, solidarietà per l'hospice: nuovo bagno attrezzato per disabili
1 MIN DI LETTURA
Un bagno attrezzato, per persone disabili. È questo il regalo che, grazie ad una cordata solidale, è stato possibile inaugurare in occasione del recente Open Day dell’Hospice di Borgonovo. Il bagno, che migliora ulteriormente l’accessibilità alla struttura di via Pianello (all’interno dell’ex Andreoli oggi Asp Azalea) è stato ristrutturato grazie alle donazioni di una cordata di associazioni tra cui Pro loco di Pianello, che ha raccolto fondi con la festa del Gigi, Pro loco di Piozzano e Associazione Ritrovare i Valori. A loro si sono aggiunti anche un privato, Fernando Cassi, e il ricavato della marcia a suo tempo organizzata ad Alta Val Tidone in memoria delle sorelle Scarabelli.  «Un risultato concreto – dicono gli organizzatori dell’Open day - che testimonia la vicinanza e il sostegno del territorio nei confronti dell’hospice di Borgonovo e delle sue attività».

Gli articoli più letti della settimana