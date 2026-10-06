Borsa di studio Ginetto Molinelli al 23enne Giulio Franzini

È Giulio Franzini il destinatario della terza edizione della borsa di studio intitolata a Ginetto Molinelli, istituita dagli amici dell’indimenticato viticoltore di Ziano. La commissione ha premiato il 23enne studente di Università Cattolica del Sacro cuore con una laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari (curriculum viticoltura e enologia) che sta per essere completata dalla magistrale in Sustainable Viticulture and Enology.

Originario di Mornico Losana nell’Oltrepò Pavese, laureatosi alla triennale con un bel 110 e lode con una tesi su «Effetto dell'epoca di vendemmia e delle tecniche di vinificazione su vini Chardonnay atti a dare Trentino doc e Trento doc», Franzini ha già la testa proiettata al semestre di studio che trascorrerà in Francia, prima di concludere il suo percorso di studi. «A te – ha detto Paolo Moroni tra gli amici di Molinelli promotori del premio di studio – diamo l’incarico di portare avanti l’ideale testimone del nostro amico e collega Ginetto».