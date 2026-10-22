Bra Day, appuntamento a palazzo Gotico alle 17
In occasione dell'Ottobre Rosa 2026
Redazione Online
|6 ore fa
Tredicesima edizione del Bra Day Italy (Breast Reconstruction Awareness Day), la Giornata della consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, oggi a Piacenza, in occasione dell'Ottobre Rosa 2026.
L'appuntamento, dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione, è in programma giovedì 22 ottobre 2026 alle ore 17 nella prestigiosa cornice di Palazzo Gotico.
La giornata vedrà gli interventi dei medici della Breast Unit di Piacenza, che offriranno un quadro aggiornato sugli sviluppi della ricerca e sul ruolo fondamentale della prevenzione, alla presenza delle autorità locali.
A conclusione dell'incontro si terrà un momento speciale: la sfilata promossa dallo stilista Martino Midali, che vedrà protagoniste come modelle una ventina di pazienti, pronte a indossare la collezione Autunno/Inverno 2026-2027 in un messaggio di forza, bellezza e rinascita.
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