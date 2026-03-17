Burraco, musica e commedie, prosegue il sostegno alla Casa di Iris

Proseguono con successo gli eventi a sostegno di Casa di Iris, tra una partita a carte e una commedia dialettale tutta da gustare. L'ultimo in ordine di tempo è stato il torneo di burraco solidale che ha visto la presenza di 32 partecipanti suddivisi in tavoli da quattro, un piacevole pomeriggio che è servito per dare un po' di sollievo e compagnia agli ospiti dell'Hospice di via Bubba. «Una volta al mese organizziamo iniziative di questo tipo – ha detto il presidente dell'associazione “Insieme per l'Hospice” Sergio Fuochi – proprio per offrire ai nostri ospiti un momento in allegria diverso dal quotidiano. Il prossimo sarà sabato 18 aprile con “Solidarietà in musica”, un pomeriggio all'insegna dell'intrattenimento musicale da parte di giovani artisti piacentini».

Prima però ce ne sarà un altro al quale sono invitati tutti i piacentini: sono le commedie in dialetto dal titolo “Un de' in Sant'Agnesa”, atto unico brillante della compagnia Gari, e “L'impurtant l'è capiss”, due atti brillanti di Adriano Vignola in programma per sabato 21 marzo dalle 21 nel teatro parrocchiale della chiesa di Santa Franca (piazza Paolo VI). La regia è a cura di Anna Maria Figliossi con ingresso a offerta libera, l'incasso della serata sarà devoluto all'Hospice “La Casa di Iris”.