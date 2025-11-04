Caduti in guerra, il ricordo di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi

Anche a Gerbido e Mortizza si sono ricordati i caduti in guerra, con la commemorazione promossa dall'associazione “Noi di Gerbido, Mortizza e Bosco dei Santi” odv. Presente alla cerimonia l'Amministrazione Comunale di Piacenza con il consigliere Andrea Fossati, una rappresentanza Militare del Polo di Mantenimento Pesante Nord e diverse persone della comunità delle tre frazioni. Entrambe le rappresentanze civili e militari hanno espresso l'importanza di questa commemorazione per non dimenticare il sacrificio di chi ha perso la vita in passato, ma anche nell'attuale presente. Il presidente dell'associazione Umberto Venezia ha ringraziato tutti gli intervenuti, nonostante la pioggia, «a dimostrazione che la comunità ci tiene a non dimenticare chi si è sacrificato per la nostra patria e oggi non c'è più».