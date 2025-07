Cammina, sorridi e balla: sold out la Calancata 2025

Cammina, sorridi e balla: successo e riconfermato pienone per la sesta edizione di Calancata, sabato sera, 19 luglio, a Chiavenna Rocchetta (Lugagnano). Cieli incendiati dai tramonti e intrattenimento ai tre punti ristoro tra gli 8 km di sentiero all’interno del Parco del Piacenziano.

«È un’emozione incredibile, vedere tutte queste persone che sono arrivate in Località Torricella, per partecipare alla sesta edizione, tutta sold out»: a pochi minuti dal taglio del nastro, la partenza la commenta Luca Tiramani, titolare di Pft Eventi. Riscaldamento in compagnia prima del via, distributori d’acqua gratuiti lungo tutto il percorso, tappe ristoro per gli amici a quattro zampe: l’evento porta in Val Chiavenna fermento e divertimento.

«Calancata porta in Val Chiavenna oltre tremila persone, che vengono per camminare e conoscere il territorio. È un momento di festa e di gioia: per l’amministrazione di Lugagnano è un evento di punta e finché possibile, vogliamo sostenerla», dice l’assessore al turismo Ivan Leppini.

Una carrellata degli artisti in scena: il duo acustico White Jay, Francesca Balzarini alla voce e Roberto Selvatici alla chitarra; il cantautore Riccardo Ruggeri, Nino e Bruno Rizzo, gli ZERØ17, il dj Francesco Molinari e il vocalist Mauro Baiardi. Tra la natura spazio all’arte con il trampoliere di Arte Ludica e Nicola Caputi, che dipinge dal vivo un poster omaggio all’evento. La Calancata, organizzata da Pft Eventi e Proloco di Lugagnano con il patrocinio del Comune di Lugagnano, prende vita anche grazie al sostegno di numerosi sponsor privati.