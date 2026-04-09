Campagna solidale, da Conad Centro Nord 26mila euro per la Misericordia

Un maxi assegno da 26mila euro per l’acquisto di un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. È il risultato concreto della campagna solidale promossa da Conad Centro Nord a sostegno della Confraternita della Misericordia di Piacenza, organizzazione di volontariato sanitario con sede in via Braille alla Besurica. Un impegno ancora più significativo alla luce dell’incendio dell’estate 2025, che aveva distrutto completamente il parco mezzi e il deposito, mettendo in seria difficoltà l’attività quotidiana.

«Il risultato raggiunto dimostra ancora una volta quanto la comunità piacentina sappia rispondere con sensibilità e partecipazione alle iniziative solidali» commentano i soci imprenditori Conad della provincia di Piacenza. L’iniziativa si è svolta dal primo agosto 2025 al 31 gennaio 2026 nei punti vendita Conad del territorio piacentino: i clienti hanno potuto donare punti o multipli direttamente alle casse, oppure lasciare un contributo libero presso i box informativi, trasformando così la spesa quotidiana in un aiuto reale.