Campioni oltre ogni barriera sui campi e sul tatami

Il Tennis club Campagnoli di Castelsangiovanni ha ospitato una giornata di "sport oltre lo sport". Atleti disabili e compagni normodotati hanno gareggiato insieme, gli uni alla pari degli altri mettendo in gioco se stessi, L'evento organizzato dal Rotary Valtidone, nato come giornata di dimostrazioni sportive, si è presto trasformata in una giornata dell’integrazione. Un momento in cui, attraverso il linguaggio sportivo, ogni differenza è stata annullata nel segno di una sola parola: inclusione. Negli spazi dell'impianto sportivo di Castelsangiovanni si sono alternate dimostrazioni di tennis in carrozzina, padel, rugby, arti marziali.

Spazio anche alla pet theraphy grazie alla presenza di due ospiti d'eccezione: i due labrador Sam e Athena del Centro cinofilo Valtidone.