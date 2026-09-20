Casa di Iris, ondata di solidarietà: raccolti 16.900 euro con marcia e risottata

Grande partecipazione all’ottava edizione della camminata “Insieme per La Casa di Iris”: 560 gli iscritti alla manifestazione solidale, che ha permesso di raccogliere 5.200 euro tra quote di partecipazione e liberalità delle aziende.

La camminata, con percorsi di 5 e 10 chilometri, si è svolta nella campagna a ridosso di Piacenza tra Mucinasso e San Bonico, con partenza e arrivo in via Bubba 100. Nella stessa sede, a mezzogiorno, spazio alla tradizionale “Risottata 8.0”, che ha richiamato 480 partecipanti.

Complessivamente le due iniziative hanno consentito di raccogliere 16.900 euro a sostegno dell’hospice di Piacenza. La giornata è stata promossa dalle associazioni sportive Placentia Half Marathon, Italpose, Bipedi e Ginnic Club Piacenza in collaborazione con il Comune e sotto l'egida della Fiasp.