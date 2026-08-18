Case di cura per anziani «Sistema a rischio collasso»

C’è la carenza di posti letto - nelle case residenziali per anziani - e c’è ma penuria di personale. Un imbuto che confligge con la curva demografica, che spinge sempre più in alto il numero dei cittadini super anziani e bisognosi di cure quotidiane perché non autosufficienti. C’è il serio rischio di un collasso del sistema.

«E nel Pnrr - accusa Francesco Botteri, direttore della Casa Castagnetti di Pianello, in Valtidone - non c’è manco un euro, tutto va alla domiciliarità». Alla Castagnetti il dramma di tante famiglie in attesa che si liberi un posto denunciato ieri da Libertà ha contorni definiti. Ottanta posti letto di cui 60 per non autosufficienti; 15 gli anziani in lista per entrare. Chi è in convenzione con l’Ausl e la Regione paga 1.600 euro mensili (45 posti letto), il resto è a mercato libero, 3mila euro. Che, racconta Botteri, potrebbero essere anche di più se la casa non fosse di proprietà parrocchiale, il che rende possibile evitare il pagamento della locazione.