Castel San Giovanni, in Collegiata arrivano i musicisti della Scala

Domenica 1 giugno alle 19 in Collegiata a Castel San Giovanni i musicisti del Teatro alla Scala si esibiranno per solidarietà. Grazie al Rotary Valtidone, 17 scaligersi daranno vita ad un concerto il cui ricavato servirà a sostenere un progetto di pet therapy a favore degli anziani ospiti dell'Albesani di Castel San Giovanni. I musicisti della Scala, professori e anche qualche allievo dell’Accademia, si cimenteranno in un repertorio di Mozart (divertimento per archi K 138 e concerto per corno e orchestra K 495), Rossini (Concerto per fagotto e archi), Boccherini (La ritirata di Madrid) con un finale a sorpresa.

i fondi raccolti saranno interamente devoluti a favore di un progetto di pet therapy che vede la presenza di alcuni cani, debitamente addestrati, che mensilmente fanno visita agli anziani della casa protetta di corso Matteotti.