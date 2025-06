"Castellano dell'anno", il riconoscimento ai volontari della Pro loco

La Pro loco di Castelsangiovanni è Castellano dell'anno. Quest'anno il prestigiosto riconoscimento viene tributato a tutti i volontari dell'associazione che da anni si spendono per animare il tessuto sociale cittadino. Domenica 22 giugno alle 11 i volontari saranno premiati in teatro, durante la giornata dedicata alla fiera che a Castelsangiovanni celebra il patrono, san Giovanni Battista.

«Alla Pro loco – dice la sindaca di Castello Valentina Stragliati – vogliamo riconoscere il merito di essere sempre stata, e di continuare ad essere, a disposizione di tutta la comunità». «I volontari – aggiunge - non solo organizzano manifestazioni, ma si mettono a servizio anche di altre associazioni, supportano e hanno supportato tutte le amministrazioni che si sono succedute».

I volontari della Pro loco, reduci da Floravilla, saranno tra l'altro presenti sulla fiera per gestire gli stand gastronomici. Il loro modo per rimboccarsi le maniche e rendersi come sempre utili utili.