Castello: autunno ricco per il centro ricreativo di viale Amendola

Per i soci del centro sociale ricreativo culturale di viale Amendola si prepara un autunno ricco di attività tra sport, svago, apprendimento, approfondimenti in tema di salute. Entro la fine di questo mese ripartono i corsi di ginnastica dolce su tre turni, di cui due al mattino e uno al pomeriggio. Sempre entro la fine di settembre (data da comunicare) si terrà un altro degli incontri organizzati in collaborazione con l’Ausl e il distretto di Ponente, dedicato alla ludopatia. L’incontro, con esperti del settore, sarà aperto ai soci del centro ma anche a tutte le persone che vorranno prendervi parte. Tra le altre attività messe in cantiere per i soci ci sono uscite culturali, feste, pranzi sociali, gioco delle carte e poi ancora visite ai mercatini di Natale e cenone di Capodanno.