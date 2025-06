Castello, non solo tiri a canestro: grande festa del basket per famiglie e appassionati

Lunedì 16 giugno la Castellana basket invita tutti alla terza edizione del torneo serale. Gli spazi all'aperto di via I Maggio ospiteranno una non stop tutta dedicata ai tiri sotto al canestro con sfide per ogni età. Tutte le sere, dalle 18 alle 22, fino a domenica 22 giugno si sfideranno 250 cestiti: dai bambini fino ai senior. Ad aprire il torneo sotto canestro sarà una novità di quest’anno e cioè la squadra femminile under 14 nata grazie alla collaborazione di diverse associazioni sportive.

Oltre allo sport quella organizzata dalla Castellana basket sarà anche e soprattutto una grande festa dedicata alle famiglie e a tutti gli amanti del genere.