Castelnovo, defibrillatore dedicato alla memoria di Dritan

Anche la frazione Castelnovo di Borgonovo è cardio protetta. Gli abitanti della frazione si sono autotassati per acquistare un defibrillatore. L'apparecchio salvavita è stato dedicato alla memoria di Dritan Mera, detto Tani, morto improvvisamente due anni fa, e ai coniugi Lina e Luciano Badavelli. "Quando è morto Tani – dicono gli amici – avevamo deciso di costituire un fondo per aiutare la famiglia". A quella prima iniziativa, strada facendo, si è aggiunto anche il defibrillatore. "Abbiamo saputo che il comune aveva avviato un progetto per acquistare defibrillatori e abbiamo deciso di convogliare quanto era rimasto a questa necessità. Quello che mancava lo ha messo la famiglia di Luciano e Lina". Proprio Lina, ex infermiera, avrebbe voluto veder posizionato un defibrillatore nel suo paese, ma non ha fatto in tempo. Quel testimone ideale lo hanno raccolto gli amici e parenti. L'apparecchio salva - vita è stato posizionato all'esterno del bar New Castle, in una zona di forte passaggio, lungo la statale 412 che taglia il centro abitato. "In autunno con Avis e Croce Rossa organizzeremo momenti formativi e informativi per la popolazione" dice la sindaca Monica Patelli.