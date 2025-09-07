Castelsangiovanni, le piazze diventano palestre

Sabato 13 settembre Castelsangiovanni mette in piazza, nel senso letterale del termine, il suo lato più bello. Dalle 15 alle 19,30 corso Matteotti, piazza XX Settembre e piazza Olubra ospiteranno 46 associazioni di volontariato e sportive. Lungo il corso si disporranno tutte le realtà che operano nel mondo del volontariato, mentre le piazze diventeranno palestre a cielo aperto. Al suo interno ogni associazione di volontariato allestirà uno spazio in cui chiunque potrà praticare, liberamente, le varie attività. In contemporanea ci sarà il fuori tutto dei negozi del centro storico. "Un evento che mette al centro il volto migliore di Castelsangiovanni - dice la sindaca Valentina Stragliati - e che vogliamo sia di condivisione, di sport, solidarietà ma anche occasione per fare shopping nei nostri negozi". L’ingresso sarà ovviamente libero e anche le prove nelle varie postazioni saranno libere e aperte a tutti.