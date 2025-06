'Cattolici al centro', l'ex senatore Giorgio Merlo: «Questo Pd lontano dai nostri valori»

La storia della Democrazia cristiana è finita, ma quei valori cattolici che hanno segnato la vita politica italiana per oltre quarant’anni possono, anzi devono, ritornare ad ambire a un ruolo primario nel complesso contesto attuale dove un base moderata cerca un progetto chiaro e serio che possa rappresentarla. Un progetto lontano da partiti personalistici e populismi vari.

È quanto emerso dal convegno organizzato dal circolo culturale 'De Gasperi' all’Euro Hotel di Piacenza con protagonista l’ex deputato e senatore della Repubblica Giorgio Merlo, giornalista e voce autorevole del cattolicesimo democratico italiano.

'Cattolici al centro'

L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo dei cattolici nella vita pubblica italiana contemporanea. «Per chi si rispecchia nei valori cattolici, la sfida non è tanto inseguire il leader di turno, quanto ricostruire una presenza organizzata capace di dialogare con i patiti già esistenti, senza perdere però la propria autonomia culturale e valoriale» le parole di Merlo, autore del libro «Cattolici al centro». Il libro, con prefazione del sociologo Giuseppe De Rita, propone una riscoperta del centro politico come spazio di dialogo, equilibrio e responsabilità, fondato sulla dottrina sociale della Chiesa e sul pensiero del popolarismo.

L’autore è stato introdotto dal presidente del circolo «De Gasperi» Pier Paolo Gallini e da Bruno Cassinari, in rappresentanza dell’associazione «Scelta popolare – noi democristiani». Dal confronto è emerso con chiarezza che la stagione storica della Democrazia Cristiana, per quanto abbia segnato in profondità la storia della Repubblica, non è destinata a ripetersi nei suoi termini originari. Tuttavia, è forte la convinzione che il pensiero cattolico possa ancora giocare un ruolo di primo piano nella vita pubblica, a patto di trovare una nuova «casa» politica con basi solide, oppure «valorizzando esperienze già esistenti – come Forza Italia – capaci di accoglierne il patrimonio valoriale» ha precisato Merlo che, allo stesso tempo, vede più lontano da quei valori il Partito democratico a guida Schlein.

Sfida culturale

«Questo è il primo di una serie di incontri in chiave politico-culturale che organizzeremo per creare uno spazio di incontro e confronto continuo con l’idea, nel nostro piccolo, di riavvicinare le persone alle istituzioni e alla vita politica del Paese» ha evidenziato Gallini.

L’incontro si è chiuso con un messaggio chiaro: «C’è ancora spazio per un impegno cattolico che sia autonomo, radicato nei valori ma aperto al dialogo con la società e le istituzioni – il pensiero di Merlo -. Si tratta di una sfida culturale e civile rivolta soprattutto alle nuove generazioni».