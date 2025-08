Cellulare alla guida, ritirate 48 patenti in sei giorni

L'utilizzo del telefono cellulare al volante - cattiva abitudine molto diffusa e difficile da debellare - è stata la causa del ritiro di 48 patenti in sei giorni da parte della polizia.

In particolare tra venerdì 18 e mercoledì 23 luglio le pattuglie della Stradale di Piacenza hanno controllato oltre 70 persone in servizi mirati all’accertamento di violazioni del Codice della Strada.

Complessivamente, nel weekend appena trascorso gli agenti hanno contestato 92 infrazioni (di cui 6 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) e decurtato 370 punti dalle patenti.