Cento scatole di solidarietà nel ricordo di Falcone

Cento scatole. Una per ogni persona, o famiglia, in difficoltà. Così alunni delle scuole di Castel San Giovanni hanno reso omaggio alla memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, uccisi 33 anni fa. Al termine del percorso della legalità, avviato in collaborazione con l'associazione LIbera, decine di scolari delle elementari e alunni delle medie hanno confezionato un centinaio di scatole che hanno portato alla Casa delle carità. Ognuna contiene un dono per una famiglia bisognosa. La solidarietà chiama solidarietà se è vero che anche Amazon ha aderito, donando oggetti che sono finiti nelle scatole della legalità. «La memoria - hanno spiegato durante la mattinata organizzata al teatro Verdi - per essere viva deve diventare impegno concreto».