Che balli scatenati in piazza! Rivergaro scopre la magia dello swing

Giù la pista di linoleum, stesa sulla pavimentazione, e poi ecco piazza Paolo trasformata istantaneamente in una sala da ballo all’aria aperta. È bastato pochissimo a convincere i ballerini a saltare in pista per mostrare le loro abilità del boogie e in altri balli simili: ecco la magia di “Swing & Soda”, la manifestazione dedicata alla musica anni Cinquanta andata in scena per la prima volta a Rivergaro, grazie alla collaborazione tra la scuola di ballo New Happy Dance di Piacenza e l’amministrazione comunale, col sostegno economico di Alluminio Sistemi, Cantine Bonelli e Adyda. Una “prima” talmente buona che il Comune ha già messo le mani avanti, perché questo evento frizzante si ripeta anche nel 2027.

Tantissimi, tra il tardo pomeriggio e la serata, hanno affollato la pista dividendosi tra la selezione musicale del dj Sauro Dall’Olio e la musica dal vivo della Monday Orchestra con la voce di Federica Vino. E dalla “Barbiera” Elena Meli ognuno ha potuto darsi un tocco vintage, con un’acconciatura particolare in linea con lo stile dei Fifties. E non sono mancante auto e moto d’epoca parcheggiate in piazza, per creare un’atmosfera più magica in una piazza che è apparsa come location perfetta per un evento pieno di energia ma senza eccessi.