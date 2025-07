Cinque chili di droga, fugge a piedi dopo l'inseguimento in auto

Un importante sequestro di sostanza stupefacente - 50 panetti di hashish, pari a circa 5 chilogrammi - è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Castel San Giovanni nella serata di mercoledì 30 luglio al termine di un inseguimento iniziato durante un normale controllo alla circolazione stradale lungo la Strada Provinciale 412R, in prossimità di una rotatoria nei pressi di via Dogana Po.

Durante l’attività di perlustrazione, intorno alle ore 19.40, i militari hanno notato un’auto di grossa cilindrata di colore nero, il cui conducente, con il volto parzialmente coperto da un cappellino, teneva un comportamento sospetto. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha accelerato bruscamente, ignorando l’alt e dando inizio a una breve fuga in direzione del centro abitato di Castel San Giovanni.

Dopo alcune manovre pericolose l'uomo ha imboccato via del Commercio, una strada a fondo chiuso situata nell’area del Polo Logistico, dove ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga a piedi nei campi, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Durante il controllo dell'auto i carabinieri hanno trovato, nascosto sotto una giacca, un sacco in plastica contenente quattro involucri sottovuoto per un totale di 50 panetti di hashish, equivalenti aa circa 5 chilogrammi.

L’auto, risultata regolarmente noleggiata senza conducente e non oggetto di furto, è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia giudiziaria a un’officina del posto. Anche la sostanza stupefacente è stata sequestrata e custodita presso il Comando dell’Arma, in attesa delle formalità giudiziarie. Sono in corso le indagini per l’identificazione del conducente che si è dato alla fuga e il materiale sequestrato sarà sottoposto ad accertamenti tecnico-scientifici per ulteriori sviluppi investigativi

L’operazione si inserisce in un contesto più ampio di attività di contrasto allo spaccio condotte a Piacenza e provincia, dove – in recenti indagini – sono state smantellate reti criminali dedite alla diffusione di hashish, eroina e cocaina anche nelle aree rurali circostanti i comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo Val Tidone, Sarmato e zone limitrofe.