Cittadinanza europea e cinema: nasce S.C.R.I.P.T

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Bando Cittadinanza Europea 2026, sostiene con il Comune di Piacenza, la collaborazione della sede di Piacenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e la partecipazione attiva della Consulta Provinciale degli Studenti di Piacenza, il progetto S.C.R.I.P.T. presentato da Consorzio Sol.Co. Piacenza e volto a promuovere, attraverso il cinema, i valori della cittadinanza europea tra le studentesse e gli studenti delle scuole superiori di Piacenza.

In continuità con il percorso “EUthentic Voices”, avviato nel 2025 con l’obiettivo di portare il giornalismo partecipativo fra i giovani, S.C.R.I.P.T. - acronimo di “Spreading Citizenship, Rights and Inclusion through Peaceful Tales” - nasce con l’obiettivo di valorizzare il protagonismo delle studentesse e degli studenti nella diffusione di messaggi di pace, inclusione e diritti, promuovendo la conoscenza dei valori e delle istituzioni europee in modo partecipativo e innovativo, attraverso lo sviluppo di competenze critiche nell’analisi dei media e del linguaggio audiovisivo.

Beneficiarie del progetto, le redazioni scolastiche degli istituti secondari di secondo grado di Piacenza, gli studenti della Consulta Provinciale, i docenti coinvolti e referenti delle redazioni scolastiche, con un’apertura alla cittadinanza grazie agli eventi pubblici.

La prima fase

Il progetto è strutturato in una prima fase laboratoriale e in due giornate di proiezioni pubbliche. La prima fase prevede due incontri formativi, che si terranno fra ottobre e novembre, con la partecipazione di registi, esperti di cinema e operatori del cinema indipendente europeo, i quali accompagneranno le studentesse e gli studenti nell’approfondimento del linguaggio cinematografico come strumento di narrazione sociale, del ruolo del cinema europeo nella promozione dei diritti e della pace e delle tecniche di lettura critica dei film. Durante questi incontri, gli studenti collaboreranno alla preparazione delle presentazioni dei film oggetto delle proiezioni pubbliche.

La seconda fase

Nella seconda fase, saranno organizzate due proiezioni al mattino, aperte a tutti presso una sala cinematografica della città, durante le quali le studentesse e gli studenti introdurranno e presenteranno due film selezionati nell'ambito del Premio LUX del Parlamento europeo, grazie al supporto dell’Ufficio di collegamento del Parlamento Europeo in Italia (EPLO - European Parliament Liaison Office).

Sol.Co., nell’ambito della gestione dello Sportello Europe Direct del Comune di Piacenza e in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ha ottenuto l’inserimento delle proprie iniziative nell’offerta formativa della Regione Emilia-Romagna, “A scuola d’Europa”, rivolta agli istituti scolastici del territorio.

L’inserimento consentirà alle scuole di conoscere e aderire ai percorsi proposti dallo Sportello Europe Direct, dedicati alla cittadinanza europea, ai diritti, alla partecipazione democratica e alla conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea. L’offerta formativa degli sportelli decentrati Europe Direct propone infatti attività per le scuole sui temi dell’UE, della Carta dei diritti fondamentali, della mobilità Erasmus+, del contrasto all’hate speech e del funzionamento del Parlamento europeo.