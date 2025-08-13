Colosso europeo acquisisce la Wei, il Ceo è il piacentino Bergonzi

La Wei, Well Equipment international, eccellenza piacentina e nazionale nella progettazione e produzione di impianti per il settore industriale è stata acquisita da un colosso europeo dell’Oil & Gas. Al timone il nuovo Ceo è Romano Bergonzi: affermato imprenditore piacentino con alle spalle una lunga esperienza nel settore e nel panorama industriale globale.

L’annuncio dell’acquisizione ha suscitato grande interesse non solo nel settore, ma anche a livello locale: la Wei rappresenta infatti un punto di riferimento per l’ingegneria e la manifattura italiana, con sede e cuore operativo a Fiorenzuola e un forte legame con il territorio emiliano.

Romano Bergonzi

Bergonzi ha voluto subito tracciare una chiara roadmap per il futuro dell’azienda. «La produzione resterà in Italia – le sue parole – perché il Made in Italy è sinonimo di qualità, affidabilità ed efficienza. Sarà questo il pilastro su cui costruiremo la nostra crescita globale.»

Il nome di Romano Bergonzi è ben noto nel mondo industriale, ma anche in quello del volontariato. Bergonzi è infatti presidente della Pro Loco Groppovisdomo, associazione attiva tra le colline sopra Gropparello. Ecco gli obiettivi del manager piacentino: «Investiremo in automatizzazione e intelligenza artificiale per rendere le operazioni più efficienti e sicure. Proseguiremo sulla strada delle produzioni su misura per rispondere alle esigenza dei clienti, ma saranno potenziati i servizi post-vendita con attenzione particolare a manutenzioni e certificazioni».

L'annessione consentirà alla realtà fiorenzuolana di puntare a una maggiore espansione internazionale secondo Bergonzi: «Vogliamo consolidare la nostra presenza in Arabia Saudita, in Medio oriente, nelle Americhe, nel Far East, ma anche in Africa e in Europa».