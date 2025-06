Come prevenire truffe e raggiri, incontro a Pianello

Mercoledì 11 giugno, a Pianello si parla di truffe, raggiri e di come prevenirli. Alle 20,30 ospite dell'associazione Il salotto delle idee, in piazza Madonna, sarà presente il criminologo Marco Andolfi. L’esperto darà consigli su come difendersi dagli innumerevoli tentativi di truffe messe in atto quotidianamente da malviventi. Introdurrà la serata, aperta a tutti a ingresso libero.