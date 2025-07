Comportamenti virtuosi e sostenibili, premiati 35 cittadini

Sono stati ricevuti in Municipio i cittadini che, avendo attivato la funzione “Ecoattivi” e accumulato punti per i propri comportamenti virtuosi e sostenibili, sono tra i primi 35 estratti come vincitori di uno dei voucher da 25 euro spendibili negli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito all'iniziativa, grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti e Cna.

I vincitori

Ecco gli “ecoattivi” di luglio 2025: Annalisa Colella, Annamaria Leonardi, Maria Cristina Marzola, Brunilda Arapi, Giulia Carota, Chiara Gemmati, Paolo Nicolini, Cristina Betta, Dimitri Dosi, Monica Zappa, Giuseppina Elba, Giacomo Carota, Giulia Traini, Giuseppe Cannalire, Greta Raggio, Ivana Casaroli, Loredana Cella, Lucia Patti, Luigi Casella, Marco Gabba, Maria Centola, Rossana Nicolini, Giuseppe Lanzillotta, Pietro Montedoro, Roberto Martin, Romina Zanotti, Samantha Solari, Isabella Scaglia, Silvia Sgorbani, Silvia Speroni e Valeria Albertelli.