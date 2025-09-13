Comune di Piacenza, corso d'inglese per 50 dipendenti

Non solo per gli studenti di ogni ordine e grado riparte la scuola da lunedì 15 settembre. A lezione, da dopodomani, tornerà anche una quota di dipendenti del Comune. Esclusivamente in una materia, lingua straniera inglese. Per la durata di 52 settimane, cioè tredici mesi, cinquanta dipendenti comunali frequenteranno un corso on line sotto l’organizzazione del British Council, ente britannico per le relazioni culturali che ha sede a Roma. Ha ricevuto l’incarico dal Comune «in quanto in possesso dei requisiti professionali e tecnico-economici necessari, pertanto può garantire il regolare espletamento del servizio», si legge nel provvedimento di affidamento che definisce «adeguata e congrua» l’offerta proposta dalla scuola: costo di 80 euro per un singolo accesso alla piattaforma formativa on line per 52 settimane, per un totale complessivo, per 50 dipendenti, pari a 4mila euro (Iva esente).

Il corso, attività «prevista nell’ambito del Piano formativo dell’ente», ha «l’obiettivo di fornire una formazione personalizzata in base ai diversi livelli di conoscenza della lingua inglese, ai dipendenti maggiormente coinvolti nelle attività a contatto con il pubblico e ai dipendenti che si occupano della progettazione europea», viene spiegato. L’attività è articolata in esercizi on line ad accesso autonomo, oltre a quattro live webinar al mese.