Consegna dei permessi di soggiorno, deroga alle giornate di ritiro ordinarie

"Per agevolare l’utenza nel ritiro dei permessi di soggiorno in formato elettronico, la Questura di Piacenza, in deroga alle giornate di ritiro ordinarie e fino al 30 settembre 2025, consegnerà carte e permessi di soggiorno tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30". Lo rende noto la Questura, specificando che "a tal fine sarà necessario presentare: la ricevuta della Questura o dell'Ufficio Postale, il precedente permesso di soggiorno, se posseduto, ed il passaporto".

La deroga riguarderà carte e permessi di soggiorno ad esclusione dei permessi di soggiorno cartacei per richiesta asilo che continueranno ad essere consegnati il martedì mattina dalle 08:30 alle 12:30.

Fino al 30 settembre 2025, data di ripristino degli orari ordinari, NON si procederà alla consegna dei permessi di soggiorno nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 16:30.