Conservatorio, rinnovo presidenza: ipotesi riconferma di Trespidi

Si avvicina la scadenza del mandato di Massimo Trespidi alla presidenza del Conservatorio Nicolini di Piacenza, fissata per il 28 luglio. L’ipotesi che prende quota è quella di una continuità alla guida dell’istituzione statale di alta formazione musicale e artistica: il docente di filosofia, già presidente della Provincia e oggi consigliere comunale della civica di centrodestra, potrebbe infatti ottenere una riconferma. La decisione definitiva, però, dipenderà da Roma, dove il Ministero dell’università e della ricerca è chiamato a esprimere la scelta conclusiva.

La nomina spetta esclusivamente al dicastero guidato da Anna Maria Bernini, che già tre anni fa aveva individuato in Trespidi il profilo ritenuto più adatto per il ruolo. Una figura considerata capace di raccogliere consensi anche trasversali all’interno del Nicolini.

Il presidente uscente compare nella terna trasmessa dal consiglio accademico del conservatorio. E nei corridoi della politica cittadina, la prospettiva di una sua permanenza viene considerata possibile. Accanto al suo nome figurano però anche altri due candidati. C’è Giovanna Caravaggio, mezzosoprano cremasco, e poi Francesco Saverio Galati, residente a Catanzaro, già ufficiale di complemento dell’Arma dei carabinieri e diplomato in pianoforte. L’ufficialità della decisione ministeriale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.