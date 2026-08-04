«Contributi  per gli hospice, il servizio deve essere uniforme»

«La Regione Emilia-Romagna ha aumentato da 230 a 268 euro la tariffa giornaliera riconosciuta agli hospice e a Piacenza si sta già discutendo della possibilità di reperire ulteriori risorse perché la copertura prevista potrebbe non essere sufficiente».

Lo dichiara Pietro Vignali, presidente del gruppo Forza Italia nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e segretario regionale del partito. «Il meccanismo previsto dalla delibera regionale stabilisce che l’Ausl corrisponda la tariffa alla struttura e recuperi successivamente i costi dalle aziende sanitarie di residenza dei pazienti provenienti da altri territori. Formalmente non sono previsti oneri a carico degli utenti o dei Comuni - spiega il leader regionale dei forzisti - Tuttavia, nella discussione avvenuta in sede di Conferenza territoriale sociale e sanitaria di Piacenza, è emersa l’ipotesi di un contributo a carico dei Comuni compreso tra 50 centesimi e 1,50 euro per abitante, per un fabbisogno stimato fino a circa 500 mila euro annui. Se situazioni analoghe dovessero emergere anche in altre province, il fabbisogno complessivo potrebbe raggiungere alcuni milioni di euro a livello regionale. Per questo presenterò un’interrogazione alla Giunta per verificare se la nuova tariffa copra effettivamente i costi sostenuti dagli hospice in tutto il territorio emiliano-romagnolo, quali CTSS stiano effettuando valutazioni analoghe e quali eventuali risorse aggiuntive possano essere attivate. Chiederò inoltre chiarimenti sull’eventuale disponibilità di risorse residue del Fondo regionale per la non autosufficienza nel territorio piacentino e sulla possibilità di utilizzarle per sostenere i maggiori costi degli hospice, equiparando queste strutture alle altre realtà sociosanitarie già finanziate attraverso tale strumento».

«Le cure palliative rappresentano un livello essenziale dell’assistenza sanitaria e non possono dipendere dalla diversa capacità finanziaria dei singoli Comuni. È necessario garantire ai cittadini un servizio uniforme e sostenibile in tutta la Regione», conclude Vignali.