Contro la violenza, appello comunità islamica a unire le forze

«In seguito agli ultimi sviluppi in Città e nell’ottica di impegno che la Comunità islamica cittadina si è da sempre prefissata per contribuire alla comunità nel suo insieme nei momenti di difficoltà e dopo aver sollecitato la Politica attraverso l'incontro di lunedì per un intervento corale a tutti i livelli al fine di fare fronte comune all’emergenza, ci apprestiamo ad organizzare, assieme alle realtà che già operano sul territorio e a gente che ha a cuore la nostra città, un’attività di presidio nei parchi frequentati dalle famiglie e dai più giovani».

Lo scrive la comunità islamica, lanciando un appello a unire le forze per dare una risposta concreta all'emergenza violenza degli ultimi tempi.

«L’obiettivo è quello di contribuire attivamente per prevenire eventuali azioni violente a danno della collettività e al contempo di intercettare giovani problematici avvicinandoli stabilendo un primo contatto, mediante la leva religiosa, sportiva o di diverso interesse, per mettere in atto attività educative di inserimento nel tessuto sociale o semplicemente per ascoltare le loro voci e il loro disagio. L'azione che ora urge da parte della cittadinanza è una risposta concreta nei fatti, sincera nell’interesse e responsabile nei fini. Per questo, la Comunità islamica sta già stabilendo diversi contatti con le variegate realtà e invita altre realtà di buona volontà ad unirsi a questo sforzo collettivo, poiché il disagio giovanile è una realtà trasversale che merita e necessita di essere affrontata insieme».