Corinne Gazzola nuova guida della Società Operaia di Montalbo

La Società Operaia di Montalbo si affida a Corinne Gazzola. La 35enne è la prima donna a guidare l'associazione, una delle poche Società Operaie rimaste in Valtidone, da quando il sodalizio venne fondato, nel lontano 1897. Prende il testimone da Giuseppe Vitali, che resta in qualità di vice. «Vorrei – dice la neo presidente della Società Operaia – organizzare qualche piccolo evento per creare momenti di socialità, soprattutto a favore degli anziani che qui sono tanti, e poi eventi per mantenere sempre alto lo spirito di comunità». Una comunità che a Montalbo è ancora intimamente legata alla Società Operaia. «Per noi - dice la neo presidente - rappresenta un pezzo della nostra storia».