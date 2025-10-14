Corsi per volontari Croce bianca, in 85 alla prima serata

La “grande famiglia” della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza si allarga sempre di più con nuove leve che fanno ben sperare per il futuro. Ben 85 di persone hanno infatti partecipato alla prima serata del corso di formazione per volontari alla sede di via Emilia Parmense 19, una serata che è servita per illustrare i cinque nuovi moduli formativi: aspirante secondo soccorritore per ambulanza, aspirante autista mezzi di trasporto sanitario e/o di emergenza, aspirante autista auto e pulmini, aspirante operatore di Protezione civile interno e operatore di sala radio, con una base comune di primo intervento sanitario.

cinque percorsi formativi si svolgeranno sempre alle 20.30 nell'auditorium Carrara della sede di Croce Bianca nelle serate che verranno calendarizzate. Per informazioni e iscrizioni: inviare una e-mail per "pre - iscrizione on line" all'indirizzo [email protected] , contattare la Sala Radio al numero 0523/614422 (dalle 9 alle 20 da lunedì a sabato), oppure mandare un messaggio solamente via WhatsApp al numero 3487018759.