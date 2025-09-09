Corso di italiano per stranieri, riparte la scuola Croce Rossa

Torna il corso di italiano per stranieri organizzato dal comitato di Piacenza della Croce Rossa Italiana. Ormai è una tradizione che ogni anno si ripete e ha sempre un buon seguito: si tratta di un corso di italiano per adulti stranieri che viene erogato in modo gratuito grazie all’impegno dei volontari dell’associazione e di alcuni insegnanti in pensione e non.

«Tutte le lezioni si terranno nella sede di viale Malta 5 a Piacenza e si svolgeranno in due giornate alla settimana – fanno sapere da Croce Rossa – il lunedì e il giovedì in orario mattutino, dalle 10 e 30 alle 12 e 30». Quali siano gli obiettivi delle lezioni è presto detto: «Il corso offrirà una possibilità concreta di formazione – si legge ancora nella nota di Croce Rossa – chi frequenta avrà l’occasione di migliorare la conoscenza della lingua italiana: le lezioni saranno tenute da insegnanti qualificati che si concentreranno su tutti gli aspetti fondamentali della lingua, dalla grammatica alla conversazione, dalle abilità di lettura a quelle di scrittura».

L’aspetto più importante è che la frequenza del corso consente l’accesso all’esame di certificazione linguistica di livello A2: si tratta di un aspetto fondamentale che favorisce l’integrazione degli stranieri che frequentano le lezioni. Per quanto riguarda le iscrizioni, l’associazione di volontariato fa sapere che dovranno essere presentate alla segreteria del Comitato in viale Malta 5 negli orari di apertura al pubblico (ossia dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e 30) entro lunedì 15.