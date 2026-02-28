Corso per volontari di protezione civile, iscrizioni aperte a Borgonovo

A Borgonovo sono aperte le adesioni al corso per diventare volontari di protezione civile. A presentare le modalità di partecipazione, durante una serata in auditorium della rocca, sono stati i volontari del Gruppo intercomunale di protezione civile Alfa che ha sede a Sarmato A loro il compito di spiegare cosa significhi dedicare il proprio tempo a sorvegliare argini, boschi, canali, rivi ed essere pronti a intervenire in caso di incendi, frane, alluvioni.

La serata, organizzata dall’amministrazione comunale ha avuto uno scopo preciso. «Cercare di avvicinare volontari – ha spiegato la sindaca Monica Patelli in apertura di serata – che siano pronti e preparati a intervenire in caso di necessità, sotto la supervisione del gruppo Alfa di Sarmato». Per diventare volontari occorre seguire un corso di 16 ore a cui, volendo. si possono aggiungere altre occasioni formative per specializzarsi in apposite mansioni. Il Gruppo Alfa sarà presente con un suo banchetto anche durante la fiera di Pasqua.