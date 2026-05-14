«Cosa c’è dentro?» Tantissimi curiosi per i “Secret box”

«Che cosa ci sarà dentro?», «Questo mi sembra più bello», «No, non lo apro qui, lo faccio a casa». Divertiti e sicuramente curiosi i piacentini che fin da subito hanno voluto accaparrarsi una delle misteriose «Secret box» disponibili da ieri e fino al 17 maggio nella piazzetta centrale del centro commerciale Gotico.

L’iniziativa è appunto dedicata alla vendita di pacchi smarriti, giacenze e resi, il cui contenuto resta sconosciuto fino al momento dell’apertura, format che si inserisce in un fenomeno in forte crescita a livello europeo che è quello delle cosiddette «mystery box», alimentato anche dalla diffusione sui social dei video di «unboxing» o «spacchettamento» per trasformare l’acquisto in un’esperienza di scoperta e intrattenimento. I pacchi, provenienti da spedizioni non reclamate o resi logistici, vengono rimessi in vendita senza essere aperti. Il meccanismo è semplice: i visitatori possono selezionare i pacchi, pesarli e acquistarli in base al peso, con il prezzo fissato a 29,99 euro al chilo e una disponibilità a partire da 100 grammi.

Ce ne sono anche alcuni che hanno lo sconto del 50 % e sono quindi più vantaggiosi, ma è proprio così? Nessuno sa che cosa ci sia dentro, si può solamente cercare di indovinare finché non lo si apre. C’è chi ha trovato zainetti o piccole borse, chi magliette o maglioncini, qualcuno perfino dei dispositivi elettronici o dei libri, l’importante è condividere un momento particolare incentrato sul riutilizzo delle eccedenze e magari raccontarlo poi a parenti e amici. «Secret box» sarà disponibile fino al 17 maggio negli orari di apertura del centro.

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