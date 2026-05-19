Costi elevati e transizione, qui le automobili più vecchie

Le auto dei piacentini continuano a invecchiare. A fotografare una tendenza ormai consolidata è un’indagine di Facile.it, secondo cui l’età media delle vetture in circolazione nel nostro territorio ha raggiunto i 13 anni e 2 mesi, il dato più alto dell’Emilia-Romagna. Un primato poco invidiabile che conferma come il rinnovo del parco automobilistico proceda con estrema lentezza, complice il costo elevato dei veicoli nuovi, l’incertezza economica e le difficoltà legate alla transizione ecologica.

Il confronto regionale evidenzia un netto distacco rispetto alle altre province. Dopo Piacenza si collocano Rimini, con un’anzianità media di 12 anni e 11 mesi, Ferrara con 12 anni e 8 mesi, Forlì-Cesena con 12 anni e 7 mesi, quindi Ravenna e Reggio Emilia, entrambe ferme a 12 anni e 6 mesi. Bologna risulta invece la provincia con le vetture mediamente più recenti, pari a 11 anni e 6 mesi, seguita da Parma con 11 anni e 10 mesi e Modena con 12 anni e 4 mesi. La media regionale si attesta a 12 anni e 4 mesi, mentre quella nazionale arriva a 12 anni e 6 mesi.