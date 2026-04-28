Creatività e talenti, il tributo ad Armani che piacerà ai giovani

Sorgerà entro la fine dell’anno nel quartiere Farnesiana - sulla parete di un palazzo in via Radini Tedeschi, all’angolo con via Carella - il murale dedicato a Giorgio Armani che, in occasione della terza edizione del Festival del Pensare Contemporaneo, la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi aveva annunciato in tributo al grandissimo stilista piacentino scomparso il 4 settembre dello scorso anno all’età di 91 anni. A realizzarlo, come annunciato, sarà lo street artist Antonio Cotecchia, in arte Koté, presidente di ArteViva Ets, la cui proposta aveva vinto il progetto nel bando comunale “Uau Pc!”.

L’inizio dei lavori verrà anticipato da un programma di iniziative annunciato dall’associazione nella sala consigliare di palazzo Mercanti: prima tappa sarà quella di sabato 23 maggio, dalle 14.30 alle 22.30 all’hub di aggregazione giovanile Too di via XXIV Maggio con l’evento “Armani Tribute: Business, Moda, Arte e Territorio: Riflessioni per giovani menti creative”, un pomeriggio ricco di riflessioni e ospiti, una masterclass, talks e un aperitivo a tema Armani, promosso dall’associazione ArteViva Ets.